Дмитрий Сватковский не видит банкротной ситуации в случае с нижегородским ХК "Торпедо" Спорт

Дмитрий Сватковский Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Банкротной ситуации в случае с ХК "Торпедо" мы не видим", - заявил журналистам и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, комментируя информацию о просроченной кредиторской задолженности клуба, 21 июня 2018 года.

"Будет поиск другого спонсора, который будет погашать кредиторскую задолженность. Нужно работать с партнерами, других вариантов нет. Банкротной ситуации мы не видим. Это рабочая ситуация. Бюджет клуба – 1,4 млрд рублей на сезон 2017-2018 годов. Доходная часть его будет исполняться. Да, такая проблема есть, но мы понимаем, что мы будем предпринимать в ближайшее время", - сказал Сватковский.

"У клуба есть учредители, в том числе Группа ГАЗ. Ничего критического я не вижу. Игроки подписаны, команда и тренировочные планы сформированы, в августе будет Кубок губернатора", - заключил и.о. замгубернатора.

Напомним, по информации министра спорта области Сергея Панова, в настоящее время просроченная кредиторская задолженность хоккейного клуба составляет 484 млн рублей.

Напомним также, в октябре 2017 года сообщалось, что от спонсорской помощи клубу "Торпедо" отказалась ТНС Энерго.