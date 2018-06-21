Доля теплоснабжающих организаций в структуре долга за газ в Нижегородской области составляет 49% на 1 мая 2018 года Общество

Доля теплоснабжающих организаций в структуре долга за газ в Нижегородской области составляет 49% на 1 мая 2018 года. Об этом говорится в сообщении АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород".

Согласно информации, 20 июня состоялась пресс-конференция директора ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилла Селезнева. Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов поставок газа на внутренний рынок и реализации программы газификации российских регионов.

В ходе пресс-конференции было озвучено, что общая задолженность российских потребителей за поставленный газ на 1 мая 2018 года составила 149,8 млрд рублей, ее снижение за последние 12 месяцев составило 32,2%. В структуре задолженности первые места занимают теплоснабжающие организации (67,7%) и население (40,7%). В Нижегородской области данные показатели составляют 49% и 36% соответственно. Задолженность потребителей ПФО в целом составляет 28,2 млрд рублей, уменьшившись за прошедшие 12 месяцев на 3,2%.

По словам Селезнева, снижение уровня просроченной задолженности обусловлено грамотной работой специалистов компании и изменениями в законодательство, вступившими в силу в последнее время. В 2017 году "Газпром межрегионгаз" в результате усиления претензионно-исковой работы взыскал задолженность на общую сумму 78,6 млрд рублей. Кроме того, осуществлено более 8,8 тысяч отключений или ограничений газоснабжения в отношении юридических лиц, свыше 223 тысяч – в отношении физических лиц. Собираемость пени за несвоевременные расчеты с поставщикам газа в целом по России составила 1,4 млрд рублей. В Нижегородской области наблюдается существенный рост задолженности у теплоснабжающих организаций и бюджетных потребителей, 95% последних составляют организации, подведомственные минобороны, долг которых за последний год увеличился на 40%.