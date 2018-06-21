СУ СК по Нижегородской области расследует факт превышения служебных полномочий полицейскими после жалоб на пытки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

СУ СК РФ по Нижегородской области расследует факт превышения служебных полномочий полицейскими после жалоб на пытки в Ветлужском районе. Об этом МРОО "Комитет против пыток" (КПП) сообщило 21 июня 2018 года.

Согласно информации, в марте 2018 года по заявлению двух жителей Ветлужского района было возбуждено уголовное дело о превышении местными полицейскими должностных полномочий.

В мае 2017 года в КПП за юридической помощью обратились жители Ветлуги Павел Якушев и Иван Белов, которые рассказали, что 25 апреля 2017 года один общий знакомый попросил их помочь вынести крупногабаритную запчасть от трактора с территории местной пилорамы (как впоследствии выяснилось, общий знакомый намеревался эту деталь похитить). Выходя с пилорамы, мужчины услышали окрики в свой адрес. Испугавшись, они стали убегать.

"Меня догнал мужчина в гражданской одежде, сбил с ног и стал сразу же наносить удары по лицу и телу", – рассказал Белов. По его словам, в этом мужчине он узнал сотрудника местного уголовного розыска. "Он бил меня более минуты, потом поднял за волосы на колени и заставил так идти. При этом он продолжал держать меня за волосы. По дороге он где-то взял толстую деревянную палку и несколько раз ударил ею меня по спине", - рассказывал Белов. Затем полицейский, продолжая держать его за волосы, заставил идти до автомобиля на коленях, после чего ему было приказано лечь в багажник. Таким образом он и был доставлен в ветлужское отделение полиции, где его опросили по факту кражи детали, а затем отпустили домой.

Другой участник событий - Якушев, также был настигнут одним из полицейских. Догнав его, сотрудник полиции вызвал по телефону подмогу, и через несколько минут к нему подъехали еще двое мужчин в гражданской одежде. Они, как утверждает Якушев, избили его.

Затем задержанный был усажен в прибывшую полицейскую "ГАЗель" и также доставлен в отделение полиции. В кабинете уголовного розыска полицейские стали принуждать Якушева к тому, чтобы он рассказал обо всех участниках похода за тракторной запчастью и сообщил все детали произошедшего, которые ему известны.

По словам Якушева, этот опрос сопровождался избиением с применением подручных средств. "Один из полицейских взял панель от ящика письменного стола и заорал: "У тебя ночь только началась". Он начал наносить мне удары этой панелью по голове. Затем он взял небольшой пластиковый обогреватель и, раскрутив его за провод, ударил им по моей спине", - пояснял Якушев. Утром мужчина был отпущен из отделения полиции.

Согласно заключению эксперта, у Якушева и Белова были зафиксированы многочисленные телесные повреждения. Кроме того, как сообщил Белов, после ударов по лицу, полученных от сотрудника полиции, у него начались проблемы со зрением. Окулист диагностировал у него регматогенную отслойку сетчатки, эпиретинальный фиброз.

Следствие, а в дальнейшем и суд не установили причастность Якушева и Белова к краже. Оба приняли участие в процессе в качестве свидетелей. К ответственности был привлечен лишь инициатор ночного похода на пилораму – он был признан виновным в покушении на кражу и приговорен к 250 часам обязательных работ.

Пострадавшие обратились в Уренский межрайонный следственный отдел еще в апреле 2017 года, однако дело было возбуждено 3 марта 2018 года по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").

В феврале 2018 года юристы КПП выехали в Ветлужский район для проверки сообщений о других случаях пыток со стороны местных полицейских. В ходе общественного расследования еще шесть граждан заявили о том, что подвергались жестокому обращению и пыткам со стороны тех же сотрудников полиции, на которых указывали Якушев с Беловым. Объяснения этих и других людей, сообщивших о пытках в ветлужской полиции, были переданы руководителю областного следственного управления Андрею Виноградову.

В настоящее время это обращение приобщено к возбужденному уголовному делу о превышении полицейскими должностных полномочий, в связи с чем план его расследования скорректирован.