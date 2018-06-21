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21 июня 2018 15:37  [133] Кстовские тепловые сети в Нижегородской области реконструируют участок магистральной тепловой сети по ул. Свободы
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Общество

Кстовские тепловые сети в Нижегородской области реконструируют участок магистральной тепловой сети по ул. Свободы

21 июня 2018 15:37  [133] Общество

Кстовские тепловые сети в Нижегородской области реконструируют участок магистральной тепловой сети по ул. Свободы. Об этом пресс-служба нижегородского филиала "Т Плюс" сообщила 21 июня 2018 года.

Согласно информации, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/19 годов Кстовские тепловые проведут замену участка магистральной тепловой сети протяженностью 1,6 км в однотрубном исчислении от тепловой камеры №34ж.

Этот участок трубопровода отработал более 25 лет и находится в ветхом состоянии. В летнюю ремонтную кампанию 2017 года при гидравлических испытаниях на нем было выявлено и устранено сразу несколько дефектов. Это позволило обеспечить его устойчивую работу в прошедший отопительный сезон, с тем чтобы в этом году провести его замену.

При проведении работ будет использована современная технология бесканальной прокладки с применением труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Использование ППУ-изоляции позволяет минимизировать потери при осуществлении теплопередачи и увеличить срок службы труб. Стоимость проекта составляет 38 млн рублей.

Также реконструированный участок трубопровода будет оснащен системой оперативного дистанционного контроля (ОДК), позволяющей быстро и точно определять места повреждений, а во многих случаях предотвратить их появление. На тепловых сетях Кстова система ОДК будет использована впервые.

"Важно отметить, что техническое перевооружение данного участка магистральной тепловой сети реализуется за рамками заключенного в 2017 году концессионного соглашения по управлению компанией "Т Плюс" теплосетевыми активами города Кстово и Кстовского района. Таким образом работы проводятся сверх представленной компанией инвестиционной программы текущего года, но мы решили выполнить их, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей в предстоящий отопительный сезон. Дополнительные возможности для этого обеспечивает программа Группы "Т Плюс" "Re:Конструкция", направленная на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей", – отметил технический директор, главный инженер КТС Павел Смыслов.

В рамках программы "Re:Конструкция" на ремонт и техническое перевооружение станций и тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" в 2018 году будет направлено 1247,7 млн рублей, что на 33% больше, чем 2017 году.

СПРАВКА:
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

Производственная площадка Кстовские тепловые сети (КТС) в составе Нижегородского филиала "Т Плюс" образована в 2017 году. КТС обслуживают 127 км трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей, 29 км трубопроводов сетей горячего водоснабжения, 28 котельных, 14 центральных и 12 индивидуальных тепловых пунктов.

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