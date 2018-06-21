Стратегия-2035 предполагает увеличения доли частного сектора в нижегородском дошкольном и школьном образовании Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стратегия развития Нижегородской области, рассчитанная до 2035 года, предполагает увеличения доли частного сектора в дошкольном и школьном образовании. Проект стратегии опубликован на специальном портале в июне 2018 года.

Для обеспечения доступности и качества дошкольного образования предполагается повышение территориальной доступности детсадов, внедрение современных технологий в образовательный процесс, в том числе с помощью механизма государственно-частного партнерства.

Предполагается формирование условий для увеличения доли негосударственного сектора как в дошкольном, так и в школьном образовании. Будет разработан приоритетный проект, который подразумевает создание условий для привлечения частого сектора, в том числе в обеспечение инфраструктурой.

Кроме того, в Стратегии прописано создание центров образования на основе базовых школ и сети филиалов в сельских территориях; обновление парка школьных автобусов; внедрение практик академической мобильности, в том числе с участием иностранных партнеров школьного и дополнительного образования.

Вторую смену в школах планируется ликвидировать. Для этого продолжится реализация госпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016–2025 годы". По ней ожидается строительство (за 2018-2025 годы) 96 объектов, из них 73 школы и 23 пристроя к ним.

Также обеспечение потребности в инфраструктуре возможно за счет ГЧП и введения механизма строительства школ в новых микрорайонах застройщиками жилья.

В перспективе до 2035 года ожидается и развитие учреждений и программ инклюзивного образования. Планируется разработать проект "Развитие программ персонифицированного обучения".

В работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью предполагается развитие регионального сетевого образовательного центра по образцу сочинского "Сириуса" на базе ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный".

Отдельной задачей до 2035 года стоит приоритетное развитие школьных программ углубленного изучения предметов технической и естественнонаучной направленности, в том числе сети детских и молодежных технопарков (технопарки "Кванториум" и др.); интерактивных научно-развлекательных центров.

Прописан и приоритетный проект "Образовательный кластер". Он подразумевает формирование единой сети из ведущих вузов региона, в том числе с возможным их территориальным объединением.

Также в течение ближайших 17 лет планируется формирование системы непрерывного образования (Lifelong learning). Система призвана обеспечить оперативное формирование управленческой отчетности, объединить информацию о контингенте, ресурсах, процессах подведомственных организаций в единую базу данных, снизить трудоемкость управленческих процессов получения и обработки данных, обеспечить контроль над кадровыми ресурсами учреждений, расположенных на значительной территории.

Напомним также, что отсутствие детализации и нехватка средств названы основными рисками при реализации Стратегии. Обсуждение проекта документа будет проходить в регионе до сентября.