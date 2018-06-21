Последние новости рубрики Общество
21 июня 2018 17:30  [90] Мэрия Нижнего Новгорода планирует объявить аукцион на благоустройство парка "Дубки" до конца июня
21 июня 2018 17:20  [143] Глеб Никитин поручил профильным министерствам подготовить план разъяснительной работы по регоператорам ТКО
21 июня 2018 16:55  [456] Комитет Думы Дзержинска Нижегородской области потребовал прокурорской проверки по факту вырубки сосен у озера Святое
21 июня 2018 16:38  [104] План мероприятий по охране окружающей среды рассмотрел комитет по экономике Думы Дзержинска Нижегородской области
21 июня 2018 16:28  [156] Нижегородский дептранс рассчитывает на привлечение 850 млн рублей инвестиций в строительство газозаправочных станций
21 июня 2018 16:20  [127] Общественные контролёры 22 июня проведут первый выезд по проверке ремонта на дороге Нижний Новгород-Шахунья
21 июня 2018 16:16  [143] Стратегия-2035 предполагает увеличения доли частного сектора в нижегородском дошкольном и школьном образовании
21 июня 2018 15:55  [751] "Нижегородское метро" сообщило об отсутствии ограничений в работе станции "Стрелка" в дни матчей ЧМ
21 июня 2018 15:37  [133] Кстовские тепловые сети в Нижегородской области реконструируют участок магистральной тепловой сети по ул. Свободы
21 июня 2018 15:06  [153] Доля теплоснабжающих организаций в структуре долга за газ в Нижегородской области составляет 49% на 1 мая 2018 года
Общество

Общественные контролёры 22 июня проведут первый выезд по проверке ремонта на дороге Нижний Новгород-Шахунья

21 июня 2018 16:20  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Общественные контролёры проведут первый выезд по проверке качества ремонта дорог на трассе Р-159 Нижний Новгород-Шахунья-Киров 22 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, участники первого выезда проверят участок автомобильной дороги, ремонтируемый по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги". Также в рамках мероприятия будет выработан дальнейший алгоритм действий общественных контролеров.

Напомним, что в конце мая 2018 года региональном минтрансом был организован обучающий семинар для представителей общественности, посвященный вопросам контроля за качеством выполнения дорожных работ в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". По окончании семинара 27 слушателям были выданы специальные удостоверения общественного контролера.

Напомним также, на реализацию программы "Безопасные и качественные дороги" в Нижегородской области в 2018 году за счет средств бюджетов всех уровней будет направлено 1,7 млрд рублей. Правительство РФ выделит на реализацию мероприятий 800 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph