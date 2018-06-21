Общественные контролёры 22 июня проведут первый выезд по проверке ремонта на дороге Нижний Новгород-Шахунья Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Общественные контролёры проведут первый выезд по проверке качества ремонта дорог на трассе Р-159 Нижний Новгород-Шахунья-Киров 22 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, участники первого выезда проверят участок автомобильной дороги, ремонтируемый по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги". Также в рамках мероприятия будет выработан дальнейший алгоритм действий общественных контролеров.

Напомним, что в конце мая 2018 года региональном минтрансом был организован обучающий семинар для представителей общественности, посвященный вопросам контроля за качеством выполнения дорожных работ в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". По окончании семинара 27 слушателям были выданы специальные удостоверения общественного контролера.

Напомним также, на реализацию программы "Безопасные и качественные дороги" в Нижегородской области в 2018 году за счет средств бюджетов всех уровней будет направлено 1,7 млрд рублей. Правительство РФ выделит на реализацию мероприятий 800 млн рублей.