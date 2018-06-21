План мероприятий по охране окружающей среды рассмотрел комитет по экономике Думы Дзержинска Нижегородской области Общество

План мероприятий по охране окружающей среды рассмотрел комитет по экономике, промышленности и инвестиционной политике Думы Дзержинска Нижегородской области. Об этом пресс-служба Думы сообщила 21 июня 2018 года.

Согласно информации, депутаты рассмотрели вопрос об исполнении администрацией города поручения комитета о плане мероприятий по охране окружающей среды на 2018 год. "Наконец-то, мы увидели план мероприятий, а также опыт других городов, где, в том числе, отражено участие общественников в этой работе", - отметил председатель комитета Иван Григорьев и предложил коллегам поделиться своими мнениями. Дорожная карта состоит из 15 пунктов, в нее, в том числе, включены разработка интерактивной карты свалок, установка ограничительных дорожных знаков, создание мобильных групп реагирования по нарушениям.

Депутаты отметили, что информация довольно полная, однако, некоторые замечания все-таки прозвучали. Депутат Алексей Сенин подчеркнул, что не увидел в документе критериев результативности работы по охране окружающей среды. По его мнению, недостаточно набрать мобильных инспекторов, которые будут оказывать содействие в общественном экологическом контроле, также недостаточно и просто зафиксировать факт правонарушения. По мнению депутата, работа принесет свои плоды, когда виновные будут привлекаться к ответственности, когда появятся примеры доведения дел до суда.

Как пояснила начальник отдела охраны окружающей среды и лесного хозяйства Юлия Кузьмичева, по действующему законодательству оценку вреда производит министерство экологии и природных ресурсов области, а обращаться в суд могут и контролирующие органы и органы местного самоуправления.



Депутат Николай Пивняк обратил внимание на то, что в плане не отражено участие экологической общественности, хотя, по мнению члена комитета, дзержинские экологи активны и могут быть привлечены к этой деятельности. Как пояснил начальник управления по обеспечению безопасности администрации Андрей Кошкин, сейчас на уровне Заксобрания рассматривается вопрос о развитии института общественных инспекторов, поскольку создание системы общественного экоконтроля должно найти отражение в нормативно правовых актах.

Депутат Олег Корпатенков предложил коллегам вариант фиксации плановых показателей. "Почему бы не установить план, что за такой-то период необходимо найти, например, десять свалок, выявить виновных. И выполнять этот план", - предложил он.

По итогам обсуждения вопроса члены комитета приняли решение поставить на контроль исполнение плана горадминистрации по охране окружающей среды на 2018 год. А также поручили администрации до 1 сентября 2018 года разработать механизм взаимодействия с надзорными органами в целях создания условий для обращения органов МСУ в суд с исками о возмещении ущерба и вреда собственнику от образования несанкционированных свалок.

Еще одно поручение администрации города касалось подготовки исковм о возмещении затрат, понесенных городским бюджетом по рекультивации (ликвидации) свалок, образованных лицами, которые были привлечены к ответственности за вышеуказанные нарушения в течение 2013-2018 годов.

Также комитет поручил администрации запросить в минэкологии и иных уполномоченных органах информацию за предыдущие годы о количестве выявленных нарушений по незаконным свалкам с указанием количества составленных протоколов, постановлений о привлечении к административной ответственности и суммах выносимых штрафов, о суммах штрафов, поступивших в бюджеты разных уровней.