Завод в Павлове Нижегородской области оштрафован на 50 тысяч рублей за травму работницы Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Завод "Вулканит" (Павлово) оштрафован на 50 тысяч рублей за травму сотрудницы на производстве. Об этом Гострудинспекция в Нижегородской области сообщила 21 июня 2018 года.

Согласно информации, 28 мая работница прокатывала листы каучука на оборудовании, пропуская их через вращающиеся части станка валки. Во время очередной операции рука женщины попала в опасную зону и оказалась зажатой в валках, в результате чего произошло размозжение кисти руки.

Гендиректор завода оказал работнице первую помощь и на личном автомобиле доставил ее в Павловскую центральную больницу. В крови у пострадавшей было обнаружено содержание спирта.

Комиссия установила: слесарь была допущена к работе в состоянии алкогольного опьянения; она допустила опасное приближение кисти руки к месту схода валков; со стороны ответственных должностных лиц не была обеспечена безопасность работника при эксплуатации оборудования.