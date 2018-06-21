Комитет Думы Дзержинска Нижегородской области потребовал прокурорской проверки по факту вырубки сосен у озера Святое Общество

Члены комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Гордумы Дзержинска Нижегородской области намерены отправить запрос в природоохранную прокуратуру по факту вырубки сосен у озера Святое. Об этом сообщает пресс-служба Думы 21 июня 2018 года.

Вопрос о вырубке сосен в районе озера Святое был внесён в повестку председателем комитета Олегом Богдановым дополнительно. "Около озера спилено 17 взрослых сосен. Жители поселка Пушкино и общественники сообщили о данном факте, информация появилась и в социальных сетях. Считаю необходимым выяснить, на каких основаниях была проведена вырубка, являлась ли она законной, и, в случае, если было выдано официальное разрешение – каким образом будет проведена компенсация", - уточнил он и предложил направить письмо с запросом в природоохранную прокуратуру.

В основной повестке депутат Сергей Смирнов поставил вопрос о необходимости регулярной уборки от мусора общегородских территорий в пригородных поселках. По его словам, такая уборка не производится даже на социально значимых объектах поселков. Например, новая детская площадка в поселке Дачном остается замусоренной, и его личные звонки в администрацию с просьбой решить вопрос не дают результата. Председатель комитета предложил администрации к следующей неделе предоставить сформированный график уборки городских поселков в целом, поскольку эта проблема актуальна для всех пригородных поселков.

Также первый замдиректора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Петр Лунин доложил о ходе реализации программы "Формирование комфортной городской среды". По его словам, конкурс по определению подрядчика был проведен 13 июня, в ближайшее время планируется заключить муниципальный контракт и начать работы в начале июля. Он напомнил, что помимо 44 дворо будут благоустроены два общегородских объекта – приведен в порядок бульвар Космонавтов и организована площадка для маломобильных граждан в парке "Радуга".

Результаты исполнения поручения комитета в отношении налаживания системной работы по содержанию кладбищ - уборке, кадастрированию - городского округа депутатов не устроили. Они предложили администрации к 1 ноября разработать программу организации ритуальных услуг в городе и организации обслуживания и содержания кладбищ городского округ, куда будет включен пункт по постановке кладбищ на кадастровый учёт.

Рассказывая депутатам далее о состоянии финансово-экономической деятельности МУП "Экспресс", начальник управления транспорта и связи Вадим Тараканов сообщил, что на текущий момент рисков ухудшения ситуации на предприятии нет. Он уточнил, что кредиторская задолженность предприятия на данный момент составляет 14 млн рублей. При этом по соглашению с министерством транспорта области "Экспресс" на условиях софинансирования с городским бюджетом получил средства в размере около 43 млн рублей. Они будут распределены на выплату задолженности по налоговым платежам, закупку девяти автобусов, а также обеспечение мер безопасности автовокзала.