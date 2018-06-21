Мэрия Нижнего Новгорода планирует объявить аукцион на благоустройство парка "Дубки" до конца июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мэрия Нижнего Новгорода планирует объявить аукцион на благоустройство парка "Дубки" до конца июня. Об этом управление по работе со СМИ горадминистрации сообщило 21 июня 2018 года.

Согласно информации, на сайте администрации появится план-схема аукционов по выбору подрядчиков, которые займутся благоустройством общественных территорий по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

"По каждой территории сотрудники института разработали схемы дорожно-тропиночной сети и движения пешеходов с учетом текущего состояния инфраструктуры данных территорий, которые потом уже обсуждались в фокус-группах", - рассказала руководитель института развития городской среды Нижегородской области, архитектор Дарья Шорина.

Она напомнила, что в марте 2018 года в результате рейтингового голосования и двух серий обсуждений были разработаны семь проектов развития общественных пространств: сквер в центре Сормова, сквер им. Героя Грабина, сквер на улице Григорьева, сквер им. 1905 года, парк "Дубки", два озера Щелоковского хутора, относящиеся к Советскому и Приокскому районам, и сквер на улице Прыгунова.

"На этой неделе мы должны устранить все замечания и вывесить проект плана проведения закупок на благоустройство объектов, первым из которых станет парк "Дубки". Этот этап работ в этом году планируется завершить не позднее 15 октября", - сказал замглавы администрации Нижнего Новгорода Иван Носков. Он подчеркнул, что все пожелания жителей в той или иной форме учтены.

Напомним, парк "Дубки" и Щелоковский хутор были выбраны первоочередными территориями для благоустройства.