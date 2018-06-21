Четвертый выпуск стипендиальной программы "Альфа-Шанс" прошел в Нижнем Новгороде Бизнес

Четвертый выпуск стипендиальной программы "Альфа-Шанс" прошел в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба "Альфа Банка" сообщила 21 июня 2018 года.

Согласно информации, в Нижегородском университете имени Лобачевского прошла встреча студентов-выпускников благотворительной программы "Альфа-Шанс" с руководителями проекта. Со стипендиатами встретились управляющий Нижегородским филиалом Альфа-Банка Андрей Ситнов и проректор ННГУ по связям с общественностью Никита Авралев.

В октябре 2016 года 10 студентов стали победителями трехступенчатого конкурсного отбора и были удостоены именной стипендии Альфа-Банка. На протяжении двух первых лет обучения в вузе они ежемесячно, включая каникулы, получали финансовую поддержку в размере 5 тысяч рублей.



Стипендиаты рассказали кураторам программы, как пригодилась им помощь банка. Студент института информационных технологий ННГУ реализовал проект по робототехнике: разработал робота-подводную лодку, собрал и протестировал его. По словам стипендиата, без финансовых средств "Альфа-Шанс" он не смог бы закупить комплектующие. Студентка института международных отношений поставила себе задачу овладеть французским языком на высоком уровне. Стипендиальные средства помогли ей совершить поездку на стажировку во Францию. Еще одна участница программы "Альфа-Шанс" - студентка института филологии и журналистики смогла посетить научные конференции в Москве и в Китае, и стипендия пригодилась ей для оплаты расходов.

"Такие истории показывают, что вы, будущие успешные ученые, инженеры, журналисты, управленцы, мудро инвестировали стипендию "Альфа-Шанс" в собственное развитие. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом и не терять любви к знаниям, расширять свои горизонты и возможности, ведь в современном мире, чтобы преуспевать, нужно постоянно учиться", - подчеркнул Ситнов.

Стипендиальная программа, проводимая Альфа-Банком на протяжении 15 лет в Москве, в 2013 году была расширена до регионального уровня. Сегодня стипендия "Альфа-Шанс" выплачивается в 17 ведущих высших учебных заведениях в 14 регионах России. ННГУ имени Лобачевского входит в число партнеров программы. Конкурсный отбор на право получить стипендию проходит ежегодно. В сентябре 2018 года конкурс на присвоение стипендии "Альфа-Шанс" откроется в университете уже в шестой раз. Общая сумма финансовой поддержки, оказанной банком одаренным студентам нижегородского университета за эти годы, превысила сумму в 5 млн рублей.