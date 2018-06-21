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Общество

Нижегородское правительство подписало с ПАО "Газпром" соглашение о газификации региона до 2023 года

22 июня 2018 09:05  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области подписало с ПАО "Газпром" соглашение о газификации региона до 2023 года. Об этом врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил журналистам 21 июня 2018 года.

Как стало известно на заседании правительства региона, в настоящее время в Нижегородской области остаются негазифицированными шесть северных районов: Варнавинский, Ветлужский, Шахунский, Тонкинский, Тоншаевский и Шарангский, где в общей сложности живут около 30 тысяч человек. Для их газификации необходимо строительство магистрального газопровода "Шахунья – Шаранга – Йошкар-Ола" и пяти газораспределительных станций.

Суммарный объем потребления газа в этих районах Нижегородской области составит 523 млн кубометров в год. Предварительная стоимость строительства газопровода – 17,5 млрд рублей, сроки строительства будут определены после подготовки документации.

По словам министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова, в 2018 году в области планируется построить около 323 км газовых сетей и 15 объектов газоснабжения, газифицировать 5 471 домовладение, перевести на газ 21 котельную. Планируемый объем инвестиций в реализацию программы в текущем году из всех источников составляет 738 млн рублей.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что для реализации приоритетных проектов газификации объем финансирования по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" увеличен на 50 млн рублей. Он также сообщил, что правительство подписало с ПАО "Газпром" соглашение о газификации региона до 2023 года.

"Программу мы подписали, как и договаривались. Что касается выполнения наших обязательств по строительству газопроводов, то в этом году объем финансирования был увеличен практически в 2,5 раза. Но мы будем эту работу продолжать и менять модель финансирования проектов по газификации, чтобы увеличилась эффективность использования каждого бюджетного рубля, то есть чтобы на каждый бюджетный рубль мы получали дополнительные внебюджетные источники", - заключил врио губернатора.

Напомним, газификация села Монаково Навашинского городского округа Нижегородской области была завершена в мае 2018 года.

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