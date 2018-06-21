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Общество

Синоптики прогнозируют жару до +30° в Нижегородской области 23 и 24 июня

22 июня 2018 12:03  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют жару до +30° в Нижегородской области 23 и 24 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

Сегодня, 22 июня, максимальная температура воздуха ожидается до 26°, переменная облачность с южным ветром 2 м/с. Ночные температуры – около 16°.

В выходные, 23 и 24 июня, сохранится преимущественно ясная с переменной облачностью погода. Местами возможны небольшие кратковременные дожди. Температура поднимется до +30°, ветер южный, 2-3 м/с. Температура воды +20...+22°. Ночные температуры – около +18°.

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