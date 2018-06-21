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Общество

Более 60 котельных подготовят к отопительному сезону 2018-2019 годов в Дзержинске Нижегородской области

22 июня 2018 12:38  [96] Общество

Более 60 котельных подготовят к отопительному сезону 2018- 2019 годов в Дзержинске Нижегородской области. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 22 июня 2018 года.

Согласно информации, в городе утвержден комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

Согласно документу, для подготовки к отопительному сезону в городе планируется: подготовка 63 котельных; опрессовка более 160 км тепловых сетей; замена 174 задвижек; подготовка 23 индивидуальных бойлеров; промывка и опрессовка систем отопления и сдача элеваторных узлов многоквартирных домов, муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений; замена около шести км ветхих тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения; замена около трех км ветхих водопроводных сетей.

Также коммунальным службам предстоит осуществить проверку и прочистку вентканалов и дымоходов многоквартирных домов, обеспечить закрытие тепловых контуров, провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс. На случай аварийных отключений отопления подготовить необходимую технику и провести с личным составом тренировки по ликвидации аварийных ситуаций.

"Подготовка к отопительному сезону уже идет. Темпы неплохие. Я поручил провести пробные топки для проверки готовности систем отопления Дзержинска, не позднее середины сентября. Это делается для того, чтобы у коммунальных служб было время устранить все неполадки и избежать сбоев до официального старта отопительного сезона", - пояснил глава горадминистрации Виктор Нестеров.

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