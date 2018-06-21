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Общество

Акция "Первый военный рассвет" прошла в Нижнем Новгороде 22 июня

22 июня 2018 12:44  [484] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Акция "Первый военный рассвет" в память о начале Великой Отечественной войны прошла в Нижегородском кремле 22 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В День памяти и скорби в историко-патриотической акции, приуроченной к 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие представители общественных организаций, военно-патриотических объединений, органов власти. Они возложили цветы к Вечному огню в кремле.

"Горьковчане в первый же день Великой Отечественной откликнулись тысячами заявлений о зачислении в ряды Красной армии. За годы войны на фронт ушли более 880 тысяч горьковчан, из них 334 тысячи никогда не вернулись домой. Мы всегда будем помнить и чтить подвиг героев, воспитывать на этом примере своих детей", - сказал присутствующий на мероприятии врио губернатора Глеб Никитин.

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