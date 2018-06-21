Последние новости рубрики Общество
22 июня 2018 14:26  [4] Застройщик оштрафован на 10,5 млн рублей за нарушения при строительстве жилья для сирот в г. Бор Нижегородской области
22 июня 2018 14:15  [48] Нижегородский минстрой планирует разработать региональную программу избавления от ветхого жилья до конца 2018 года
22 июня 2018 13:14  [72] МЧС предупреждает о вероятности лесных пожаров в Нижегородской области 22-29 июня
22 июня 2018 12:44  [485] Акция "Первый военный рассвет" прошла в Нижнем Новгороде 22 июня
22 июня 2018 12:38  [95] Более 60 котельных подготовят к отопительному сезону 2018-2019 годов в Дзержинске Нижегородской области
22 июня 2018 12:25  [582] Нижегородское правительство надеется построить две станции метро к 2021 году при условии федерального софинансирования
22 июня 2018 12:03  [99] Синоптики прогнозируют жару до +30° в Нижегородской области 23 и 24 июня
22 июня 2018 10:27  [1121] "Нижегородский водоканал" планирует устранить причину затопления ул. Ковалихинской до 25 июня
22 июня 2018 09:05  [251] Нижегородское правительство подписало с ПАО "Газпром" соглашение о газификации региона до 2023 года
21 июня 2018 17:30  [187] Мэрия Нижнего Новгорода планирует объявить аукцион на благоустройство парка "Дубки" до конца июня
Общество

МЧС предупреждает о вероятности лесных пожаров в Нижегородской области 22-29 июня

22 июня 2018 13:14  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о вероятности возникновения лесных пожаров в Нижегородской области 22-29 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в период с 22 по 29 июня в регионе ожидается четвёртый и пятый классы пожароопасности лесов и торфяников. В связи с этим МЧС призывает население соблюдать правила пожарной безопасности, не сжигать траву и мусор.

Согласно информации, на 21 июня частично пятый класс пожароопасности лесов установился в городских округах Выкса и Кулебаки, а также в Лукояновском и Шатковском районах.

Полностью четвёртый класс установился в городском округе Первомайск. Частично – в шести муниципальных образованиях: г.о. Навашинский, Ардатовский, Вознесенский, Гагинский, Дивеевский, Починковский районы.

Полностью третий класс пожароопасности установился в 15 муниципалитетах: г.о. г. Арзамас, г.о. г. Саров, г.о. Перевозский, Арзамасский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Лысковский, Павловский, Сергачский, Сосновский, Спасский районы. Частично – также в 15 муниципальных образованиях: г.о. г. Бор, г.о. г. Дзержинск, г.о. г. Нижний Новгород, г.о. Семеновский, г.о. Сокольский, Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, Володарский, Воротынский, Ковернинский, Краснооктябрьский, Кстовский, Пильнинский, Сеченовский районы.

Полностью второй класс пожароопасности установился в восьми муниципальных образованиях: г.о. г. Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тонкинский, Уренский, Шарангский районы. Частично – в городском округе Чкаловск, Городецком и Тоншаевском районах.

Напомним, с 27 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph