МЧС предупреждает о вероятности лесных пожаров в Нижегородской области 22-29 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о вероятности возникновения лесных пожаров в Нижегородской области 22-29 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в период с 22 по 29 июня в регионе ожидается четвёртый и пятый классы пожароопасности лесов и торфяников. В связи с этим МЧС призывает население соблюдать правила пожарной безопасности, не сжигать траву и мусор.

Согласно информации, на 21 июня частично пятый класс пожароопасности лесов установился в городских округах Выкса и Кулебаки, а также в Лукояновском и Шатковском районах.

Полностью четвёртый класс установился в городском округе Первомайск. Частично – в шести муниципальных образованиях: г.о. Навашинский, Ардатовский, Вознесенский, Гагинский, Дивеевский, Починковский районы.

Полностью третий класс пожароопасности установился в 15 муниципалитетах: г.о. г. Арзамас, г.о. г. Саров, г.о. Перевозский, Арзамасский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Лысковский, Павловский, Сергачский, Сосновский, Спасский районы. Частично – также в 15 муниципальных образованиях: г.о. г. Бор, г.о. г. Дзержинск, г.о. г. Нижний Новгород, г.о. Семеновский, г.о. Сокольский, Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, Володарский, Воротынский, Ковернинский, Краснооктябрьский, Кстовский, Пильнинский, Сеченовский районы.

Полностью второй класс пожароопасности установился в восьми муниципальных образованиях: г.о. г. Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тонкинский, Уренский, Шарангский районы. Частично – в городском округе Чкаловск, Городецком и Тоншаевском районах.

Напомним, с 27 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.