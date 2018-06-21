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Бизнес

Нижегородский филиал ПГК за пять месяцев 2018 года увеличил перевозку нефтепродуктов на 38%

22 июня 2018 13:19  [85] Бизнес

Нижегородский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за пять месяцев 2018 года увеличил перевозку нефтепродуктов на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 175 тысяч тонн. Об этом пресс-служба компании сообщила 22 июня 2018 года.

Согласно информации, грузооборот в сегменте нефтепродуктов удвоился и составил 185 млн т-км.

"В этом году мы почти в два раза нарастили объемы перевозок моторного бензина, дизельного топлива и топочного мазута, используемого в качестве котельного топлива в энергетике, судоходстве и промышленности. Кроме того, в полтора раза выросли отправки топлива для самолетов, задействованных в перевозках болельщиков во время чемпионата мира по футболу", – отметил директор филиала Тарас Залужный.

В январе-мае 2018 года объем перевозок моторного (автомобильного) бензина филиалом достиг 60,1 тысяч тонн, дизельного топлива – 45,8 тысяч тонн, мазута топочного – 30,8 тысяч тонн. Погрузка топлива для реактивных двигателей составила 21,7 тысяч тонн.

Значительная часть грузопотока – 171,2 тысячи тонн – пришлась на внутренние направления, преимущественно на Октябрьскую, Московскую, Горьковскую, Северную и Северо-Кавказскую железные дороги. Объем экспортных отправок составил 3,9 тысяч тонн. Также нефтепродукты отправлялись в Латвию.

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