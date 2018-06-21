Сергей Новиков переназначен начальником управления президента РФ по общественным проектам Политика

Сергей Новиков Фото: myatom.ru

Сергей Новиков переназначен начальником управления президента РФ по общественным проектам. Об этом сообщается на сайте главы государства 22 июня 2018 года.

Новиков был назначен на эту должность в начале 2017 года, он сменил Павла Зеньковича.

Как сообщается на сайте президента сегодня, Владимир Путин подписал указ "О должностных лицах администрации президента Российской Федерации", которым назначил ряд руководителей подразделений и советника.

Напомним, Владимир Путин победил на выборах президента России в марте 2018 года, 7 мая он в четвертый раз вступил в должность главы государства.

Также сообщалось, что 13 июня бывший полпред президента РФ в ПФО, экс-глава ГК "Росатом" Сергей Кириенко переназначен в должности в должности первого замруководителя администрации президента РФ.

СПРАВКА:

Сергей Новиков родился 6 ноября 1977 году в Нижнем Новгороде. В 2001 году окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (журналист). Был пресс-секретарем полномочного представителя президента РФ в ПФО Сергея Кириенко до 2005 года. С переходом Кириенко в госкорпорацию по атомной энергии "Росатом" возглавил департамент коммуникаций.