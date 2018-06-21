Нижегородский минстрой планирует разработать региональную программу избавления от ветхого жилья до конца 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство строительства Нижегородской области планирует разработать региональную программу избавления от ветхого жилья до конца 2018 года. Об этом министр строительства региона Алексей Сыров сообщил на пресс-конференции 22 июня 2018 года.



Министр напомнил, что перед областным правительством стоит задача освобождения центральной части Нижнего Новгорода от ветхих и аварийных домов и ухода от точечной застройки в пользу комплексной.



"От ветхого фонда мы не избавимся никогда, потому что каждый год 45 тысяч кв метров жилья переходит в эту категорию. Например, срок службы девятиэтажных домов в микрорайоне "Мещерское озеро" закончится через десять лет. То есть весь район нужно будет расселять", - сказал Сыров.



Министр подчеркнул, что изменения, предполагающие избавление от ветхого жилья в регионах, внесены в Жилищный кодекс РФ. До конца июня минстрой ожидает получить от федерального правительства механизм реализации программы. "Мы должны понимать, на какие деньги мы можем рассчитывать из федерального бюджета. До конца года у нас будет разработана своя региональная программа, по которой будем работать", - сообщил Алексей Сыров.



Напомним, администрация Нижнего Новгорода планирует представить программу ускоренного расселения жителей ветхого фонда в июле 2018 года.