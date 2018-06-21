Застройщик оштрафован на 10,5 млн рублей за нарушения при строительстве жилья для сирот в г. Бор Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Строительная компания Стрим" оштрафовано на 10,5 млн рублей за нарушения при строительстве жилья для детей-сирот в г. Бор Нижегородской области. Об этом пресс-служба облпрокуратуры сообщила 22 июня 2018 года.

Согласно информации, компания сорвала сроки строительства, предусмотренные государственным контрактом. В отношении компании было возбуждено административное дело по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (нарушение контракта с причинением существенного вреда). Постановление вступило в законную силу.

В настоящее время нарушения закона устранены, жилые дома для детей-сирот достроены и сданы в эксплуатацию.

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО "Строительная компания Стрим" составляет 100 тысяч рублей. Учредитель – Алексей Мясичев, который также является ликвидатором общества.