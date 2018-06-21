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Бизнес

ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов "МВидео"

22 июня 2018 14:50  [415] Бизнес

ВТБ начал эквайринговое обслуживание сети магазинов бытовой техники и электроники "МВидео" по всей территории России. Об этом пресс-служба банка сообщила 22 июня 2018 года.

Согласно информации, до конца 2018 года оборот по данному проекту может достичь 60 млрд рублей.

ВТБ принял на обслуживание все 427 магазинов сети "МВидео". Для клиентов доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Помимо торговых точек, банк обеспечивает прием карт и на официальном сайте "МВидео". К оплате принимаются карты международных платежных систем, а также карты "Мир".

ВТБ является одним из лидеров эквайринга в России. По результатам 2017 года банк нарастил оборот по данному направлению бизнеса на 40% - до 1,4 трлн рублей.

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Теги:
ВТБ
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