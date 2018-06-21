Жители 48 домов в Нижегородской области перешли на прямые расчеты за электроэнергию Общество

Жители 48 многоквартирных домов в Нижегородской области перешли на прямые расчеты за электроэнергию. Об этом пресс-служба ПАО "ТНС энерго НН" сообщила 22 июня 2018 года.

Согласно информации, с 1 июня компания на территории Нижегородской области в одностороннем порядке расторгает договоры энергоснабжения с управляющими компаниями, не погасившими накопленные задолженности, в виду чего на прямые расчеты за электроэнергию приняты жители 13 многоквартирных домов (МКД) Нижнего Новгорода и 15 МКД д. Афонино Кстовского района: Нижний Новгород: Светлогорский поезд, д.4А; б-р Академика Королева д. 2, 4, 8; ул. Рыбинская, д. 73, 75, 77, ул. Республиканская, д. 43/2, 43/6, 43/7, ул. Генкиной, д. 25А; ул. Родионова, д. 29, 39; Кстовский район, д. Афонино: ул. Академическая, д. 5, 6, 9; ул. Школьная, д. 42, 43, 44; ул. Парковая, д. 24, 25, 26, 61, 62; ул. Зеленая, д. 27, 64, 66, 67, 69; ул. Магистральная, д. 60, 63.

Ранее жители указанных домов оплачивали электричество через управляющие компании ООО "Управляющая компания "Нижегородский дом" и ООО "УК "Энергоплюс"". ПАО "ТНС энерго НН" в одностороннем порядке расторгло договоры энергоснабжения с указанными УК в связи с ненадлежащим исполнением ими коммунальных услуг.

Принятые в 2018 году поправки к действующему российскому жилищному кодексу дают энергосбытовой компании право в одностороннем порядке расторгнуть договор энергоснабжения с управляющей компанией, если долг последней за электроэнергию превысил две среднемесячные величины по оплате. Данный факт должен быть зафиксирован и отражен в решении суда, либо документально заверен (актом сверки) компанией-должником.

На момент расторжения договора задолженность за электроэнергию ООО "Управляющая компания "Нижегородский дом"" составляла свыше 6,1 млн рублей, задолженность ООО "УК "Энергоплюс" - 1,3 млн рублей.

Всего с апреля 2018 года в одностороннем порядке расторгнуты договоры электроснабжения с восемью управляющими компаниями-должниками. На прямые расчеты за электроэнергию приняты 48 многоквартирных домов в Нижегородской области, из них 18– в Нижнем Новгороде.

Заключение письменных договоров энергоснабжения между собственниками и пользователями квартир этих домов и ПАО "ТНС энерго НН" не требуется, договоры считаются заключенными на неопределенный срок. Одновременно с тем ПАО "ТНС энерго НН" гарантирует соблюдение прав и законных интересов собственников и пользователей помещений МКД.

Компания обращает внимание новых клиентов, что передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в "ТНС энерго НН" до 26 числа каждого месяца.

Передавать показания приборов учета и консультироваться по вопросам энергоснабжения можно на официальном сайте "ТНС энерго НН" (сервис "Напишите нам" на домашней странице сайта и "Обращение в компанию"), телефону единого контактного центра 8 (831) 233-09-70, в стационарных центрах обслуживания клиентов и мобильных офисах компании.