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Общество

Компания БЗДСМ займется строительством школы в Богородске Нижегородской области

22 июня 2018 15:29  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Строительная компания БЗДСМ" займется строительством школы на 550 мест в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, свое предложение также подало ООО "Росстройком", при этом компания запросила меньшую, чем БЗДСМ, цену контракта – 342,3 млн рублей. ООО "Строительная компания БЗДСМ" оценила стоимость своих услуг в 352,9 млн рублей, что составляло начальную стоимость контракта. Однако по другим критериям победителем было выбрано именно оно.

Напомним, школа будет строиться по адресу: Бульвар Победы, 10. Финансирование будет осуществляться из местного, областного и федерального бюджетов.

Ранее также сообщалось о планах строительства школы на 550 мест в п. Новинки Богородского района. Минстрой РФ подтвердил софинансирование этого объекта на 2018 год.

СПРАВКА:
ООО "Строительная компания БЗДСМ" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2006 году. Уставный капитал – 20 тысяч рублей. Директор – Олег Владимирович Кошкаров, учредитель – Владимир Анатольевич Бичин.

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