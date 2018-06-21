"Гривна" займется строительством отдела полиции в Дивееве Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Гривна" займется строительством отдела полиции в Дивееве Нижегородской области. Информация об итогах электронного аукциона размещена на сайте госзакупок 21 июня 2018 года.

Победителем аукциона на строительство комплекса зданий МО МВД России "Дивеевский" признан единственный участник торгов – общество с ограниченной ответственностью "Гривна". Данных о месторасположении и ИНН компании в документации аукциона пока нет.

Напомним, начальная (максимальная) цена контракта составляла 371,8 млн рублей. Источник финансирования – средства федерального бюджета. Согласно документации, объект будет расположен на ул. Южной, в районе д. 21. Срок исполнения контракта – по 1 ноября 2019 года включительно.

Как следует из техзадания, комплекс будет включать в себя административное здание, здание изолятора временного содержания, спортивный корпус с тиром, гараж, помещения для содержания четырех собак и два КПП.

Напомним, прежнее здание отдела полиции находится на земельном участке, который передается монастырю. Кроме полиции, "переезжать" также будет прокуратура и местная администрация. Строительство комплекса зданий полиции в Дивееве входит в федеральную адресную инвестиционную программу на 2018-2020 годы. Всего в программе – восемь объектов на территории Нижегородской области, на которые планируется направить почти 4,5 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, в регионе создана управляющая компания Саровско-Дивеевского туристического кластера. Планы по развитию "Большого Сарова", в рамках которого планируется создать паломнический кластер на территории Дивеева, Сарова и Арзамаса, были озвучены депутатам регионального Заксобрания в конце марта 2018 года.