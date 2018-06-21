Программа лояльности "Ростелекома" удостоена двух наград Loyalty Awards Russia 2018 Общество

Программа лояльности "Ростелекома" удостоена наград в двух номинациях премии Loyalty Awards Russia 2018. Об этом пресс-служба компании сообщила 22 июня.

Согласно информации, в Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания "Ростелеком". Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал "Библиотека лояльности", стратегический партнер – Forrester Research.

В течение года экспертный совет конкурса оценивал проекты, заявленные компаниями из России, а также стран ближайшего и дальнего зарубежья, в итоге в шорт-лист были включены 42 лучших проекта. После чего по результатам закрытого голосования международного жюри были определены 28 проектов-победителей, набравших максимальное количество голосов.

В номинации "Лучшая программа лояльности в телекоме" победила программа "Бонус" компании "Ростелеком".

При выборе победителя номинации жюри оценило уникальные возможности, которые дает программа "Бонус" своим участникам: голосование бонусами за понравившегося участника телевизионного проекта "Дети на льду. Звезды", возможность увидеть в своем городе легендарный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина, встретиться со звездами КХЛ или футбольного клуба "Зенит", участвовать в онлайн-играх с розыгрышем ценных призов.

Федеральная программа лояльности "Бонус" предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами "Ростелекома". Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на услуги компании, а также подарки и услуги партнеров программы лояльности.

В номинации "Геймификация года – лучшая программа лояльности с использованием игровых техник" победил проект "Онлайн-игра "Тайна заколдованной башни", организованный компаниями "Ростелеком" и Alamics.

Открывая двери подземелья, абонент мог обнаружить различные призы – скидки в размере 50% или 100% на услуги "Ростелекома". А тех участников игры, кто укротил стихии и открыл заветный сундук, ждали электронный денежный сертификат или главный приз – поездка в Чехию с экскурсионным туром по средневековым замкам.