Мужчина подозревается в избиении сожительницы до смерти в Краснобаковском районе Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина подозревается в избиении сожительницы до смерти в Краснобаковском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 22 июня 2018 года.

По версии следствия, вечером 19 июня 23-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на ул. Путейская в п. Затон в ходе бытовой ссоры нанес удары руками по голове своей сожительнице. От полученных телесных повреждений 34-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Он официально не работал, ранее судим. Расследование продолжается.