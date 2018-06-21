Экоцентр "Дронт" приглашает нижегородцев на субботник и экскурсию на "Щелоковском хуторе" 23 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экологический центр "Дронт" приглашает нижегородцев на субботник, который состоится на "Щелоковском хуторе" 23 июня 2018 года.

Как сообщили в "Дронте", участникам субботника предстоит убрать несанкционированную свалку в лесу и спилить деревья, поваленные на тропы во время урагана. Начало мероприятия в 10:00 на экологической тропе "Марьина роща" на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор".

После субботника пройдет экскурсия по экологической тропе. Начало в 13:00 по адресу ул. Горбатовская, 41. Организаторы рассказали, что на территории музея сохранились уникальные участки дубрав и широколиственных лесов. "На экологической тропе нижегородцы будут знакомиться с многообразием природы Щелоковского хутора, узнают о ее ценности и уязвимости. В этом году планируется оформить экологическую тропу, установить навигацию, стенды обустроить фотозону, и издать буклет-путеводитель по тропе", - отмечается в приглашении на экскурсию. Проект реализуется в рамках благотворительной программы "Создавая возможности".

Программа праздника:

13:00 – Открытие выставки "Сундук невесты" - экспозиция из фондов "Щелоковского хутора" в Покровской церкви из села Зелёное Городецкого района. Гостям расскажут о ритуальном значении сундука в свадебном обряде, традиционном составе приданого, характерного для Нижегородской области.

13:00-13:40 – Экологическая экскурсия.

13:50 – Открытие выставки фотографий старинных музыкальных инструментов Нижегородского края.

14:10 – Презентация музыкальных инструментов. Рассказы Марии Штиллер (художественного руководителя проекта "Гуди в традиции") о бытовании гуслей, балалаек, гармоней, духовых и других инструментов.

14:30 – Игровая программа для детей.

15:00-17:00 – Концерт с участием исполнителей на традиционных музыкальных инструментах, фольклорных коллективов и мастеров народных инструментов.

17:00-18:00 - "Купальская вечерка" от фольклорного объединения "Нижегородские вечерки" с поцелуйными народными молодежными играми, танцами и хороводами.

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Напомним, три нижегородских экологических тропы принимают участие во всероссийском конкурсе "Зеленый маршрут", в том числе музей "Щелоковский хутор".