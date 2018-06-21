Сто нижегородских педагогов пройдут обучение в фонде развития интернет-инициатив Общество

Сто нижегородских педагогов пройдут обучение в фонде развития интернет-инициатив. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 22 июня 2018 года.

Согласно информации, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин подписал соглашение о сотрудничестве с фондом развития интернет-инициатив, которое предполагает реализацию программы профессионального развития педагогов "Преобразование".

Участники программы смогут освоить практики проектной деятельности для обучения школьников. Преподаватели научатся находить идеи для будущих проектов, создавать промо-страницы в интернете, эффективно распределять роли в команде, реализующей образовательные проекты, формировать запрос на знания у детей.



"Для Нижегородского региона актуально масштабирование в образовательном пространстве инновационной практики применения технологии стартапа, поэтому по результатам реализации проекта будут разработаны учебные модули по их внедрению в рамках курсов повышения квалификации для педагогов", - отметил Злобин.

Министр также подчеркнул, что проект "Преобразование" фонда предлагает нижегородским педагогам возможность получить новые необходимые сегодня знания на бесплатной основе. "В перспективе это значительно повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда", - добавил он.

К проекту "Преобразование" уже подключились более 250 педагогов из Ярославской, Новгородской, Московской и Ленинградской областей.



"Набор участников в Нижегородской области будет проходить до 20 июля. Итоговый список участников станет известен 10 августа. На практику отводится период с сентября по октябрь. Мы готовы обучить за этот период около 100 педагогов", - сказал заместитель директора по образовательным проектам фонда Вадим Малыч.