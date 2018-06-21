Вадим Панин и Василий Мартынов покинули БК "Нижний Новгород" Спорт

Вадим Панин и Василий Мартынов покинули баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте клуба 22 июня 2018 года.

"Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" воспользовался опцией в контрактах Вадима Панина и Василия Мартынова и прекратил сотрудничество с игроками. Дальнейшую карьеру они продолжат в других командах", - говорится в сообщении.

Панин пришел в БК "НН" в августе 2017 года. В Единой Лиге ВТБ 34-летний форвард принял участие в 27 матчах, продемонстрировав среднюю статистику в 3,6 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи. В Кубке Европы ФИБА его показатели равнялись 3,1 очка, 3,7 подбора и 1,3 передачи в 15 матчах.

Мартынов стал игроком клуба также летом 2017 года. В сезоне 2017-2018 Единой Лиги ВТБ он выходил на паркет в 22 играх и набирал в среднем 2,6 очка, 0,5 подбора и 1 передачу. В Кубке Европы ФИБА он отметился статистикой в 3,4 очка, 1,2 подбора и 1,9 передачи в 13 матчах.