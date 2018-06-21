Последние новости рубрики Общество
22 июня 2018 19:22  [230] Спецборт МЧС России доставил тяжелобольного мальчика из Грозного в Нижний Новгород 22 июня
22 июня 2018 19:07  [98] Диджеи Paul Oakenfold и Alexander Popov выступят на фан-фесте в Нижнем Новгороде 24 июня
22 июня 2018 18:01  [108] ГИБДД не зафиксировало ни одного нарушения ПДД на Большой Покровской в Нижнем Новгороде 18 – 21 июня
22 июня 2018 17:13  [402] Сто нижегородских педагогов пройдут обучение в фонде развития интернет-инициатив
22 июня 2018 17:09  [161] Роспотребнадзор признал пригодными к эксплуатации все пляжи в Нижнем Новгороде
22 июня 2018 17:05  [104] Экоцентр "Дронт" приглашает нижегородцев на субботник и экскурсию на "Щелоковском хуторе" 23 июня
22 июня 2018 16:58  [493] Более 100 экспертов приняли участие в обсуждении Стратегии-2035 на Бору Нижегородской области
22 июня 2018 16:55  [100] Нижегородское минимущества снизило на 34% стоимость борского понтонного моста
22 июня 2018 16:52  [104] Программа лояльности "Ростелекома" удостоена двух наград Loyalty Awards Russia 2018
22 июня 2018 15:32  [184] "Гривна" займется строительством отдела полиции в Дивееве Нижегородской области
Общество

Спецборт МЧС России доставил тяжелобольного мальчика из Грозного в Нижний Новгород 22 июня

22 июня 2018 19:22  [230] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Спецборт МЧС России доставил тяжелобольного мальчика из Грозного в Нижний Новгород 22 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, спецборт МЧС России, который осуществил санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

На протяжении всего авиарейса ребенка сопровождали медицинские специалисты Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и Центроспаса.

В Нижнем Новгороде мальчика доставили в "Приволжский исследовательский медицинский университет" для специализированного лечения. По оценке медиков, за время полета состояние ребенка не ухудшилось.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph