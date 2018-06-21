Спецборт МЧС России доставил тяжелобольного мальчика из Грозного в Нижний Новгород 22 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Спецборт МЧС России доставил тяжелобольного мальчика из Грозного в Нижний Новгород 22 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, спецборт МЧС России, который осуществил санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

На протяжении всего авиарейса ребенка сопровождали медицинские специалисты Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и Центроспаса.

В Нижнем Новгороде мальчика доставили в "Приволжский исследовательский медицинский университет" для специализированного лечения. По оценке медиков, за время полета состояние ребенка не ухудшилось.