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Киоск сгорел в Приокском районе Нижнего Новгорода ночью 23 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о возгорании киоска на ул. Сурикова поступило в 02:20. В тушении пожара участвовали три машины и 14 сотрудников МЧС.
В результате сгорел киоск на площади 12 кв метров. Причины в настоящее время устанавливаются, рассматриваются три версии.
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