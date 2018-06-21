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Происшествия

Киоск сгорел в Приокском районе Нижнего Новгорода ночью 23 июня

23 июня 2018 14:41  [104] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Киоск сгорел в Приокском районе Нижнего Новгорода ночью 23 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании киоска на ул. Сурикова поступило в 02:20. В тушении пожара участвовали три машины и 14 сотрудников МЧС.

В результате сгорел киоск на площади 12 кв метров. Причины в настоящее время устанавливаются, рассматриваются три версии.

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