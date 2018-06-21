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Общество

Роспотребнадзор выявил трёх пассажиров с признаками инфекционных заболеваний в нижегородском аэропорту за время ЧМ

23 июня 2018 15:08  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области выявили трёх пассажиров с признаками инфекционных заболеваний в нижегородском аэропорту "Стригино" за прошедший период проведения Чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает пресс-служба управления 23 июня 2018 года.

Согласно информации, в период с 20 мая по 23 июня, в преддверии и во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, на территорию региона прибыло более 160 рейсов, досмотрено более 25 тысяч пассажиров и более тысячи членов экипажей.

Как сообщает Роспоребнадзор, было выявлено три пассажира с признаками инфекционных болезней. "Во всех случаях специалистами службы организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Пассажиры прибыли с повышенной температурой, больных с опасными инфекционными заболеваниями среди них не обнаружено", - пояснили в управлении.

Сообщается, что санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту работает круглосуточно. При пересечении границы пассажиры досматриваются с использованием бесконтактной термометрии. "Такой способ досмотра не занимает дополнительного времени и является эффективной мерой для предотвращения завоза инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

На матче Аргентина-Хорватия 21 июня стадион в Нижнем Новгороде посетило 43,3 тысячи человек, на первом матче между Швецией и Республикой Корея – 42,3 тысячи человек.

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