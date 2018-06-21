Яблоки, морковь и капуста подорожали в Нижнем Новгороде в июне Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Яблоки, морковь и капуста подорожали в Нижнем Новгороде в июне 2018 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, с 11 по 18 июня яблоки подорожали на 1,7%, их стоимость составила 110,6 рубля за кг. Морковь выросла в цене на 5,5% - до 46,1 рубля за кг. Капуста подорожала на 7,8% - до 37,5 рубля за кг. Также за отчетный период выросли цены на подсолнечное масло (на 2,2% - до 100 рублей за литр), хлеб (на 1,4% - до 48,7 за кг) и пшено (на 3,4% - до 34,7 рубля за кг).

При этом некоторые продукты несколько подешевели. Так, на 1,1% снизилась цена на лук репчатый (до 28,7 рубля за кг), на 1,3% - цена на макароны (до 50,1 рубля за кг), на 1,5% - цена на рыбу мороженную (до 151,9 рубля за кг), на 1,4% - на колбасу вареную (до 302,5 рубля за кг).

Напомним, инфляция за пять месяцев 2018 года составила 2%. Продукты подорожали в среднем на 2,3%.