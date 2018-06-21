Последние новости рубрики Экономика
24 июня 2018 10:41  [57] Яблоки, морковь и капуста подорожали в Нижнем Новгороде в июне
21 июня 2018 17:59  [482] Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив
21 июня 2018 10:41  [1477] Профильный комитет ЗС НО одобрил выделение 20 млн рублей на приобретение хоккейных бортов для КРК "Нагорный"
20 июня 2018 17:13  [331] Владимир Панов пообещал снять финансовое обременение с "НижегородгражданНИИпроекта" к сентябрю
20 июня 2018 15:37  [446] Нижегородское минэкономразвития заявляет о положительном балансе между выбывающими из области и новыми юрлицами
20 июня 2018 10:26  [308] Нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета почти на 162 млн рублей в июне
19 июня 2018 18:22  [465] Комиссия нижегородской Думы по строительству одобрила увеличение доходов и расходов бюджета почти на 162 млн рублей в июне
19 июня 2018 17:42  [421] ЗС НО планирует обсудить с облправительством обращение за федеральными деньгами в качестве компенсации затрат на ГСМ аграриям
19 июня 2018 14:59  [428] Нижегородские аграрии недополучили 2 млрд рублей доходов из-за отрицательных экономических условий с декабря 2017 года
18 июня 2018 17:40  [432] Профильный комитет ЗС НО одобрил инициативу о поступлении в дорфонд денег от штрафов за нарушение ПДД
Экономика

Яблоки, морковь и капуста подорожали в Нижнем Новгороде в июне

24 июня 2018 10:41  [57] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Яблоки, морковь и капуста подорожали в Нижнем Новгороде в июне 2018 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, с 11 по 18 июня яблоки подорожали на 1,7%, их стоимость составила 110,6 рубля за кг. Морковь выросла в цене на 5,5% - до 46,1 рубля за кг. Капуста подорожала на 7,8% - до 37,5 рубля за кг. Также за отчетный период выросли цены на подсолнечное масло (на 2,2% - до 100 рублей за литр), хлеб (на 1,4% - до 48,7 за кг) и пшено (на 3,4% - до 34,7 рубля за кг).

При этом некоторые продукты несколько подешевели. Так, на 1,1% снизилась цена на лук репчатый (до 28,7 рубля за кг), на 1,3% - цена на макароны (до 50,1 рубля за кг), на 1,5% - цена на рыбу мороженную (до 151,9 рубля за кг), на 1,4% - на колбасу вареную (до 302,5 рубля за кг).

Напомним, инфляция за пять месяцев 2018 года составила 2%. Продукты подорожали в среднем на 2,3%.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph