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Общество

Патрули проверят 3 тысячи га лесов Нижегородской области на наличие очагов вредных организмов

24 июня 2018 11:06  [162] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Патрули проверят 3 тысячи га лесов Нижегородской области на наличие очагов вредных организмов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, департамент лесного хозяйства Нижегородской области и ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Нижегородской области" заключили контракт, согласно которому планируется обследовать 2786,8 га лесного фонда Нижегородской области. На сегодняшний день специалисты Центра защиты леса провели лесопатологические обследования в четырех районах – Арзамасском, Бутурлинском, Варнавинском и Городецком районах. По результатам обследований будут назначены соответствующие лесозащитные мероприятия, рассчитанные на 2018-2019 годы.

"В ходе выполнения лесозащитных мероприятий будут значительно сокращены площади очагов вредных организмов в лесах Нижегородской области. Это позволит значительно улучшить санитарное и лесопатологическое состояние лесных насаждений", - сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

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