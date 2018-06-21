Нижегородская служба занятости объявила конкурс на лучшую подростковую трудовую бригаду Общество

Нижегородская служба занятости объявила конкурс на лучшую подростковую трудовую бригаду. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 24 июня 2018 года со ссылкой на управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

По информации ведомства, в 2018 году областной службой занятости населения создано более 450 подростковых трудовых бригад. Особое внимание при формировании бригад уделялось трудоустройству несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите: детей-сирот, детей, состоящих на учете Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, детей из многодетных семей.

В дни летних каникул подростки облагораживают дворы, работают в музеях, детских оздоровительных лагерях, на предприятиях, помогают ветеранам Великой Отечественной войны.

Конкурс проводится в номинациях: "Мастеровитые" (среди трудовых бригад, осваивающих профессиональные навыки на предприятиях), "Трудовой десант" (среди трудовых бригад, в которых трудятся подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации), "Зеленый патруль" (среди трудовых бригад, занимающихся экологическими работами), "Патриоты Родины" (среди трудовых бригад, занимающихся по проведению поисковыми, исследовательскими работами, оказанием помощи пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны).

Итоги конкурса будут подведены в октябре 2018 года.