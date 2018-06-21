Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 4,6% за пять месяцев 2018 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 4,6% за пять месяцев 2018 года по сравнению с показателем за тот же период 2017 года. Об этом сообщает Нижегородстат.

Согласно информации, показатель за май текущего года вырос на 5,7% в сравнении с объемом промпроизводства в мае прошлого года.

В январе-мае рост 5,3% отмечен в обрабатывающих производствах, 2,1% - в обеспечении электроэнергией и газои. При этом в добывающей отрасли объем производства сниизился на 25,7%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов на 2,1%.

Напомним, объем промышленного производства в регионе вырос на 4,7% по итогам 2017 года.