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Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 4,6% за пять месяцев 2018 года по сравнению с показателем за тот же период 2017 года. Об этом сообщает Нижегородстат.
Согласно информации, показатель за май текущего года вырос на 5,7% в сравнении с объемом промпроизводства в мае прошлого года.
В январе-мае рост 5,3% отмечен в обрабатывающих производствах, 2,1% - в обеспечении электроэнергией и газои. При этом в добывающей отрасли объем производства сниизился на 25,7%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов на 2,1%.
Напомним, объем промышленного производства в регионе вырос на 4,7% по итогам 2017 года.
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