Последние новости рубрики Экономика
24 июня 2018 16:15  [72] Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 4,6% за пять месяцев 2018 года
24 июня 2018 10:41  [461] Яблоки, морковь и капуста подорожали в Нижнем Новгороде в июне
21 июня 2018 17:59  [520] Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив
21 июня 2018 10:41  [1489] Профильный комитет ЗС НО одобрил выделение 20 млн рублей на приобретение хоккейных бортов для КРК "Нагорный"
20 июня 2018 17:13  [336] Владимир Панов пообещал снять финансовое обременение с "НижегородгражданНИИпроекта" к сентябрю
20 июня 2018 15:37  [452] Нижегородское минэкономразвития заявляет о положительном балансе между выбывающими из области и новыми юрлицами
20 июня 2018 10:26  [315] Нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета почти на 162 млн рублей в июне
19 июня 2018 18:22  [471] Комиссия нижегородской Думы по строительству одобрила увеличение доходов и расходов бюджета почти на 162 млн рублей в июне
19 июня 2018 17:42  [426] ЗС НО планирует обсудить с облправительством обращение за федеральными деньгами в качестве компенсации затрат на ГСМ аграриям
19 июня 2018 14:59  [433] Нижегородские аграрии недополучили 2 млрд рублей доходов из-за отрицательных экономических условий с декабря 2017 года
Экономика

Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 4,6% за пять месяцев 2018 года

24 июня 2018 16:15  [72] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 4,6% за пять месяцев 2018 года по сравнению с показателем за тот же период 2017 года. Об этом сообщает Нижегородстат.

Согласно информации, показатель за май текущего года вырос на 5,7% в сравнении с объемом промпроизводства в мае прошлого года.

В январе-мае рост 5,3% отмечен в обрабатывающих производствах, 2,1% - в обеспечении электроэнергией и газои. При этом в добывающей отрасли объем производства сниизился на 25,7%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов на 2,1%.

Напомним, объем промышленного производства в регионе вырос на 4,7% по итогам 2017 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph