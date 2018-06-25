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Общество

Администрация Дзержинска Нижегородской области предлагает жителям вступать в народные дружины

25 июня 2018 10:29  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Дзержинска Нижегородской области предлагает жителям вступать в добровольные народные дружины. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 25 июня 2018 года.

Согласно информации, в настоящее время на территории города действуют четыре народные дружины, в состав которых входят 79 человек.

"ДНД – это общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с полицией и органами местного самоуправления. Члены народной дружины выявляют такие наиболее часто совершаемые правонарушения, как распитие спиртного на улицах, в подъездах и на детских площадках, курение в неустановленных местах, нарушение тишины и покоя жильцов в ночное время, бытовое дебоширство, торговля алкоголем, и совместно с сотрудниками полиции принимают меры к их предупреждению и пресечению", - говорится в сообщении.

"Членство в ДНД это не только обязанности. Дружинникам по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней. Кроме того, им может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших. Мы, в свою очередь, обратились к благотворителям и при их помощи смогли выделить народным дружинникам 37 абонементов в спортивные учреждения города", - подчеркнули в администрации.

В администрации также отметили, что вступить в состав существующей народной дружины или выступить с идей сформировать новую ДНД может любой житель города. О правилах приема можно узнать в администрации города Дзержинска по номеру 27-99-00.

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