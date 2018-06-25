Какая одежда должна присутствовать в гардеробе девочки?

Когда покупается детская одежда оптом для девочек, нужно учитывать не только модные тенденции, но и назначение вещей. Подобрать вещи для маленькой модницы бывает непросто, но существует базовый набор, который нельзя игнорировать. В первую очередь в процессе выбора стоит обратить внимание на популярные и надёжные бренды, которые гарантируют качество. К таким можно отнести продукцию, выпускаемую под маркой SUZIE.

История компании своими корнями уходит в прошлый век. В этом случае присутствует привязка к родовой династии портных. Секреты мастерства и успеха передавались из поколения в поколение. Все ее руководители, и по совместительству члены одной семьи, получили специальное образование и прошли длинный путь от низов к верхам.

Ежегодно компания выпускает более двухсот пятидесяти новых эксклюзивных моделей. При производстве изделий используется современное высокоточное оборудование из Японии и ткани родом из Турции, с итальянскими мотивами. Сырьё для будущих шедевров лично отбирается дизайнерами. Качество поставок тщательно контролируется. К числу ключевых преимуществ успеха стоит отнести: точные лекала, которые максимизируют удобство посадки (созданы по принципу «золотого сечения»); постоянное развитие и следование модным тенденциям; системный подход к выполнению задач.

Перед тем как покупать вещи для маленькой модницы, нужно проанализировать уже имеющийся гардероб. Необходимо понять, приобретение какой вещи в приоритете. Очень важно, чтобы новые элементы одежды отлично сочетались с теми, которые уже имеются в наличии. Так получится создать большое количество интересных образов.

В гардеробе девочки обязательно должны быть: платья с различной длиной рукава и плотностью; сарафаны из тонкой и тёплой ткани; брюки и джинсы; рубашка, нарядная блузка и водолазка; свитер, кардиган и кофта; верхняя одежда. Не стоит также забывать, что одежда должна делиться на праздничную и повседневную. В гардеробе обязательно наличие нескольких нарядов для торжественных мероприятий.

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