Синоптики прогнозируют жару и грозы в Нижегородской области 25-26 июня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют жаркую погоду и грозы в Нижегородской области 25-26 июня 2018 года. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Сегодня, 25 июня, в регионе ожидается дневная температура до +32°. Облачно с прояснениями, местами дожди. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. 26 июня жаркая погода сохранится, температура днём составит +26…+31°, ночью – около +15…+20°, ветер северный 2-7 м/с. И в понедельник, и во вторник возможны грозы.

27 июня, по прогнозам синоптиков, температура сохранится на тех же значениях. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.