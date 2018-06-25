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Происшествия

Синоптики прогнозируют жару и грозы в Нижегородской области 25-26 июня

25 июня 2018 11:26  [409] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют жаркую погоду и грозы в Нижегородской области 25-26 июня 2018 года. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Сегодня, 25 июня, в регионе ожидается дневная температура до +32°. Облачно с прояснениями, местами дожди. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. 26 июня жаркая погода сохранится, температура днём составит +26…+31°, ночью – около +15…+20°, ветер северный 2-7 м/с. И в понедельник, и во вторник возможны грозы.

27 июня, по прогнозам синоптиков, температура сохранится на тех же значениях. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

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