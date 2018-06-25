Как выбрать хорошую тротуарную плитку?

Тротуарной плиткой в продолжение долгого времени укладывали дороги. Продолжалось это до тех пор, пока не появилось асфальтовое покрытие. В настоящее время тротуарная плитка обрела вторую жизнь. Ею обустраивают не только городские дороги и тротуары, но и дорожки в парках, игровые площадки.

Обширный выбор тротуарной плитки предоставляет владельцам частных владений выбор покрытия для использования при благоустройстве участка. Материал очень удобный, практичный, износостойкий. Нашел применение при мощении дворовых территорий, обустройства парковых дорожек.

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В настоящее время тротуарная плитка может производиться вибролитым и вибропрессованным способом. Второй вариант подразумевает использование цемента и песка, а также гранитной крошки и пигмента. Готовые изделия обладают шероховатой поверхностью и имеют простую форму. Плитка может выдерживать существенные нагрузки, поэтому нередко используют для обустройства дорог. Она изготавливается при помощи специального оборудования.

Если нужно организовать дорожку в саду, оптимальным станет выбор брусчатки, произведенной вибролитьем. Как правило, изготавливается она вручную. Такая плитка имеет гладкую поверхность, а ее прочность мало чем уступает изделиям, полученным вибропрессованием. Что касается расцветок, то они более насыщенные и разнообразные.

Изначально изделия представлены лишь в светлых тонах, что позволяет окрашивать их в любой из выбранных цветов. Геометрия плиток более разнообразна, в отличие от вибропрессованных. Поэтому, для благоустройства дорожек можно подобрать изделия практически любых форм и цветов. Главное, чтобы по своим характеристикам они подходили к общему ландшафту участка.

Что касается минусов вибролитья, здесь на первом здесь находится высокая стоимость изделий. Также при эксплуатации зимой требуется соблюдение мер безопасности, так как при минусовых показателях ее поверхность часто покрывается коркой льда.

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