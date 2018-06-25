Можно ли сделать качественный и недорогой ремонт в квартире?

Планируя обновление интерьера квартиры, каждый человек хочет сделать все качественно и недорого. В принципе, сделать это может быть реально, при следующих условиях:

• довольствоваться придется скорее всего косметическим ремонтом;

• выполнять все работы самостоятельно;

• закупить самые дешевые стройматериалы.

Однако есть и другой вариант, - это воспользоваться услугами сервиса https://vsd-kirov.ru/. Его специалисты способны предложить интересные интерьерные решения для помещения любого размера. К тому же есть возможность выбрать вариант ремонта на свой кошелек. При этом стоит рассчитывать на его высокое качество и стиль. Работы будут выполнены в обозначенные сроки.

С чего начать ремонт в квартире?

Если речь идет о недорогом преображении помещения, то в большинстве случаев напольное покрытие не меняется. Все, что обновляется – это обои на стенах и отделка потолков. Не во всех случаях уместно использовать обои. Бюджетным, но не худшим вариантом станет покраска поверхностей. Для этого можно поэкспериментировать с цветами.

После удаления старых обоев, важно осуществить подготовку для нанесения нового материала. Используя специальный инструмент, со стен устраняются остатки старых обоев, после чего на поверхность оштукатуривается и обрабатывается грунтовкой. Лишь после этого можно задуматься о новой отделке.

Преображение ванной комнаты должно начаться с проведения работ, направленных на борьбу с сыростью и плесенью. Конечно, лучшим материалом для данного помещения считается керамическая плитка. Она прекрасно чистится и дезинфицируется.

Только немногие знают, что новую плитку можно клеить на старую. Только сначала устраняются имеющиеся сколы и царапины, после чего осуществляется поверхности, используя крупную наждачную бумагу. Таким образом, повышается адгезия материала и обеспечивая его хорошее наклеивание. Для этого подойдет обычный плиточный клей. Плюс метода заключается в отсутствии трудоемких подготовительных работ и отсутствии строительного мусора.

Не всегда есть возможность сделать ремонт самостоятельно, поэтому услугами профессионалов пренебрегать, пожалуй, не стоит.

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