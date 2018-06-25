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Бизнес

Двадцать предпринимателей приняли участие в семинаре НБД-Банка по изменениям в ФЗ о применении контрольно-кассовой техники

25 июня 2018 11:46  [49] Бизнес

Фото: НБД-Банк

Двадцать предпринимателей приняли участие в семинаре НБД-Банка по вопросу перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Об этом сообщает пресс-служба банка 25 июня 2018 года.

Согласно информации, во встрече приняли участие также специалисты ГК "Лад" и инспекции федеральной налоговой службы России. Участниками семинара стали 20 предпринимателей, занимающихся торговлей и оказывающих услуги населению.

Представитель ГК "Лад" Зинаида Борисычева рассказала о новых требованиях федерального закона №54-ФЗ, согласно которому с 1 июля 2018 года представители малого и среднего бизнеса, осуществляющие наличные расчеты с населением, должны приобрести и зарегистрировать онлайн-кассы. В свою очередь государственный налоговый инспектор ИФНС России по Московскому району Максим Хвостов ответил на многочисленные вопросы предпринимателей о грядущих изменениях.

Отмечается, что ГК "Лад" планирует провести еще ряд подобных мероприятий на площадке НБД-Банка.

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