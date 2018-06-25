Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г. Бор Нижегородской области Галины Алешиной Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г. Бор Нижегородской области Галины Алешиной. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 25 июня 2018 года.

Согласно информации, 70 летняя женщина ушла из дома на ул. Северная в п. Селищи 18 июня и пропала. Возможно, ее видели в п. Останкино 19 июня.

Приметы пропавшей: худощавое телосложение, рост 160 см, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Особые приметы: сильно выступают вены на руках. Была одета в халат и тапочки. При себе имела черную сумку.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).