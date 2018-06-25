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Бизнес

Тридцать воспитанников нижегородского клуба "Пантера" приняли участие в смене лагеря "Хочу стать морпехом" в июне

25 июня 2018 13:36  [74] Бизнес

Фото: пресс-служба "Союз Маринс Групп"

Тридцать воспитанников нижегородского клуба "Пантера" приняли участие в смене военно-спортивного лагеря "Хочу стать морпехом" в июне 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп" 25 июня 2018 года.

Согласно информации, ежегодная смена, организованная по инициативе военно-спортивного клуба "Пантера" и кинокомпании "Союз Маринс Групп", проходила с 1 по 22 июня в Нижнем Новгороде. Участие в ней приняли 30 учащихся школ города - воспитанники военно-спортивного клуба "Пантера". "Патриотическое воспитание ребят – основная цель нашей работы. С ребятами работают участники боевых действий, ветераны, опытные инструкторы. Мы стремимся к тому, чтобы они посмотрели на себя с другой стороны, переосмыслили свои жизненные установки, стали серьезнее. Военное направление ребятам интереснее многих других занятий. И автомат разобрать-собрать, и рукопашным боем позаниматься и научиться вести тактический бой им особенно интересно. Они учатся быть ответственными и дисциплинированными", - рассказал руководитель клуба "Пантера" Сергей Юдин.

"В этом году организаторы лагеря подготовили для ребят сложную программу, выполнить которую может только физически подготовленный ребенок. В течение трех недель ребята осваивали азы тактической игры, учились грамотным приёмам организации и ведения боя путём решения тактических задач на местности в условиях, наиболее приближенных к боевой действительности. В период проведения лагеря ребята встретились с ветераном боевых действий и совершили поездку на аэродром города Богородска, а также совершили экскурсию по историческим местам города", - говорится в сообщении.

Завершился лагерь традиционным пятикилометровым марш-броском, максимально приближенным к реальным боевым условиям. Все ребята по окончании лагеря получили в подарок памятные сувениры и свежий выпуск журнала "Морской пехотинец", который издает кинокомпания "Союз Маринс Групп".

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