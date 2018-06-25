Владислав Егоров подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Нижегородской области

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Заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области, первый секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах губернатора. Об этом НРО сообщило 25 июня 2018 года.
Согласно информации, для участия в выборах Егорову необходимо собрать подписи 262 муниципальных депутатов.
Ранее сообщалось, что 16 июня НРО КПРФ выдвинуло Егорова кандидатом на должность губернатора во время XXIV отчетно-выборной конференции отделения.
В сообщении отмечается, что Егоров первым подал документы для участия в выборах.
Напомним, что по итогам праймериз НРО "Единой России" выдвинуло действующего врио губернатора региона Глеба Никитина. От ЛДПР на выборы пойдёт Александр Курдюмов.
Избирательная кампания стартовала 8 июня, выборы пройдут 9 сентября. Кандидатам предстоит преодолеть так называемый "муниципальный фильтр": для выдвижения кандидат должен собрать не менее 7% нотариально заверенных подписей депутатов всех уровней минимум в двух третях муниципалитетов региона (по федеральному закону минимальная планка – 5%, максимальная - 10%).
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