Владислав Егоров подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области, первый секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах губернатора. Об этом НРО сообщило 25 июня 2018 года.

Согласно информации, для участия в выборах Егорову необходимо собрать подписи 262 муниципальных депутатов.

Ранее сообщалось, что 16 июня НРО КПРФ выдвинуло Егорова кандидатом на должность губернатора во время XXIV отчетно-выборной конференции отделения.

В сообщении отмечается, что Егоров первым подал документы для участия в выборах.

Напомним, что по итогам праймериз НРО "Единой России" выдвинуло действующего врио губернатора региона Глеба Никитина. От ЛДПР на выборы пойдёт Александр Курдюмов.

Избирательная кампания стартовала 8 июня, выборы пройдут 9 сентября. Кандидатам предстоит преодолеть так называемый "муниципальный фильтр": для выдвижения кандидат должен собрать не менее 7% нотариально заверенных подписей депутатов всех уровней минимум в двух третях муниципалитетов региона (по федеральному закону минимальная планка – 5%, максимальная - 10%).