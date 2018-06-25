Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Василия Михайлова Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Василия Михайлова. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 25 июня 2018 года.

Согласно информации, 57-летний мужчина вышел из электрички в 17:55 на ст. Шониха в Богородском районе и пропал.

Приметы пропавшего, рост 162 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые. Особые приметы: татуировка на левом плече и "1960" на пальцах левой руки. Был одет в серо-белую полосатую футболку, черные спортивные штаны с двумя лампасами, красную кепку, бордовые с белой подошвой кроссовки.

В сообщении отмечается, что Михайлов является инвалидом I группы и нуждается в медпомощи.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).