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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" начнет акцию для потребителей "Экономь на оплате ЖКУ" с 1 июля

25 июня 2018 16:01  [67] Общество

Нижегородское АО "Теплоэнерго" начнет акцию для потребителей "Экономь на оплате ЖКУ" с 1 июля. Об этом пресс-служба компании сообщила 25 июня 2018 года.

Согласно информации, в акции принимают участие жители – потребители услуг компании, осуществляющие расчеты через ООО "Центр-СБК".

Зв время акции с 1 июля по 31 декабря включительно – нижегородцы, не имеющие задолженности за услуги АО "Теплоэнерго", могут получить скидку 100%, оплачивая тепло и горячую воду в месяц выставления счета. Чтобы стать участником акции, необходимо полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению и зарегистрировать заявление об участии в акции. Желающим принять участие в розыгрыше по итогам необходимо зарегистрировать заявку нужно до 30 июня. Если планируется участвовать в розыгрыше по итогам IV квартала 2018 года - то до 30 сентября.

Зарегистрировать заявление можно используя электронную форму на сайте компании. Кроме того, стать участником можно, лично обратившись в центр обслуживания клиентов АО "Теплоэнерго" на Бульваре мира, 14.

После регистрации заявки для участия в розыгрыше по итогам III квартала потребуется просто оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение за июль – до 31 июля; за август – до 30 августа, за сентябрь – до 30 сентября 2018 года. Аналогично оплачивать услуги до конца текущего месяца предстоит тем нижегородцам, кто захочет принять участие в розыгрыше по итогам IV квартала.

По итогам каждого квартала методом генерации случайных чисел будут определены 20 победителей, которые получат скидку 100% на оплату услуг Теплоэнерго и смогут не оплачивать начисления за последний месяц каждого квартала (за сентябрь и декабрь соответственно). Воспользоваться выигрышем победители смогут до 1 марта 2019 года.

Подробную информацию об акции можно получить в едином контакт-центре АО "Теплоэнерго" по телефону 277-91-31 (круглосуточно), а также на странице акции "Экономь на оплате ЖКУ" на сайте "Теплоэнерго".

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