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Общество

Нижегородская таможня выявила незаконный вывод из РФ более 500 млн рублей

25 июня 2018 16:08  [84] Общество

Фото: СК РФ

Нижегородская таможня выявила незаконный вывод из РФ более 500 млн рублей. Об этом пресс-служба Приволжской таможни сообщила 25 июня 2018 года.

Согласно информации, в июне таможенники пресекли деятельность организованной группы лиц, которая обналичивала деньги, добытые преступным путем, а также выводом их за рубеж. Вывод осуществлялся при помощи поддельных документов и использования фирм-однодневок.

По этому факту возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Данные деяния наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Сейчас уже задокументирован незаконный вывод за рубеж более 0,5 млрд рублей. В рамках расследования и по результатам проведенных обысков установлены дополнительные факты незаконных финансовых операций. Проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых. Таможенникам совместно с сотрудниками Центрального банка РФ удалось пресечь вывод за рубеж суммы, эквивалентной 100 млн рублей.

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