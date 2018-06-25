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Общество

V класс пожароопасности лесов частично установился в шести районах Нижегородской области 24 июня

25 июня 2018 16:15  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

V класс пожароопасности лесов и торфяников установлен в шести муниципальных образованиях Нижегородской области по данным на 24 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, пятый класс пожароопасности частично установился в городских округах Выкса, Кулебаки, Первомайск, а также в Лукояновском, Починковском, Шатковском районах.

Четвертый класс полностью установился в 16 муниципальных образованиях: г.о. г. Арзамас, г.о. Навашинский, г.о. г. Нижний Новгород, г.о. г. Саров, Ардатовский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Вознесенский, Дивеевский, Княгининский, Павловский, Сергачский, Сосновский, Спасский районы.

Частично – в 17 муниципальных образованиях: г.о. г. Бор, г.о. г. Дзержинск, г.о. Перевозский, Арзамасский, Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, Володарский, Воротынский, Гагинский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сеченовский районы.

В 13 муниципальных образованиях полностью установился третий класс пожароопасности лесов: г.о. Семеновский, г.о. Сокольский, г.о. г. Чкаловск, г.о. г. Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы.

Напомним, что с 27 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим. В таких условиях размеры административных штрафов за нарушение требований пожарной безопасности значительно возрастают (от 4 до 500 тысяч рублей). Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение, ставшее причиной пожара с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.

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