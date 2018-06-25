Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Воскресенском районе Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Воскресенском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 25 июня 2018 года.

По версии следствия, вечером 23 июня 46-летний подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на ул. Победы в д. Капустиха ударил потерпевшего в грудь ножом. От полученных телесных повреждений 52-летний мужчина скончался на месте. Поводом для совершения преступления стала затаенная подозреваемым обида на погибшего.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый был задержан. Мужчина официально трудоустроен не был, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Расследование продолжается.